2021/12/29 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت مديرية المرور العامة، قرارا بمنع وقوف المركبات على جانبي الطرق الرئيسة ببغداد، مؤكدة عدم وجود تعليمات حاليا بغلق أي شارع في العاصمة ضمن خطتها بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية.وقال مدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تصدر قرارًا بشأن وقوف المركبات على جانبي الطرق الرئيسية المركز الخبري الوطني.

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