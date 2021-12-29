2021/12/29 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مسؤول ايراني، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بتنفيذ مشروع الخط السككي البصرة – شلامجة بين البلدين.وقال مساعد وزير الطرق واعمار المدن الايراني ميعاد صالحي في تصريح لوكالة الأنباء الايرانية الرسمية {ارنا} […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بتنفيذ الربط السككي بين العراق وإيران المركز الخبري الوطني.

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