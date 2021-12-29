العبادي يصرح بشأن تشكيل الحكومة ولقاء الصدر بالعامري في الحنانة - عاجل

2021/12/29 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةكشف عضو الاطار التنسيقي عن تحالف الفتح سالم العبادي، اليوم الاربعاء، عن سيناريو تشكيل الحكومة الجديدة ولقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري المرتقب بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة ظهر اليوم.

وقال العبادي، في حديث تابعته (بغداد اليوم) إن "الإطار التنسيقي يمتلك الان اكثر من 90 مقعدا، وبامكانه أن يكون الكتلة الأكبر ويشكل حكومة، باشتراك جميع الأطراف المؤثرة داخل المشهد السياسي، من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية متطلبات الشعب".

واشار إلى أن "الإطار التنسيقي لديه تفاهمات كبيرة مع القوى السنية والكردية، كما أن زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من المتوقع أن تؤدي لانفراجة".

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