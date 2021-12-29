تصريح امني حول جثة ضابط جوازات الاعظمية

2021/12/29 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، عدم عثورها على جثة ضابط جوازات الاعظمية العقيد الشهيد ياسر علي لحد الان.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "جثة العقيد ياسر علي ضابط جوازت الاعظمية الذي تم نحره يوم امس من قبل تنظيم داعش الإرهابي وبث صور توثق الجريمة النكراء، لم يتم العثور عليها لحد الان".

واضاف،ان "العقيد اعدم بعد ايام قليلة من خطفه من 3 من اصدقائه خلال رحلة صيد في اطراف بحيرة حمرين اقصى شمال شرق ديالى لكن امس تاكد الخبر بعد نشر صور على منصات مقربة من داعش مؤكدا بان العمليات العسكرية للايام الثلاثة الماضية كان من بينها كشف مصير المخطوفين الاربعة".

وكانت منصات مقربة من داعش اعلنت مساء يوم امس عن اعدام العقيد ياسر علي ضابط جوازات الاعظمية بعد مرور اكثر من اسبوعين على خطفه.

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