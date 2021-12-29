2021/12/29 | 10:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الاربعاء، إلى حالة من عدم الأستقرار الجوي خلال الايام الثلاث المقبلة.وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في توضيح تابعه، إن “خرائط الطقس ليوم غد الخميس تشير إلى هطول أمطار رعدية في مناطق متفرقة من جنوب البلاد”، فيما “تكون الأجواء مستقرة لباقي المناطق”.وأضاف أن “الأجواء مستقرة في عموم البلاد خلال […]

ظهرت المقالة خارطة الطقس من الخميس حتى رأس السنة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارطة الطقس من الخميس حتى رأس السنة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خارطة الطقس من الخميس حتى رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).