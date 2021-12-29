التعليم تعلن نتائج الاعتراضات وقبول كل المتقدمين

2021/12/29 | 10:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلميـ الاربعاء، نتائج قبول الطلبة الخاصة بالاعتراضات المتعلقة بالقناة العامة وذوي الشهداء ضمن القبول المركزي للعام الدراسي 2022/2021.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وتضمنت النتائج المنشورة على موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (اضغط هنا) قبول (4669) طالبا ضمن القناة العامة منهم (2124) طالب ممن قدموا مسبقا ولم يظهر لهم قبول مركزي وقبول (1630) من الذين لم يقدموا استمارة تقديم مسبقا وقبول (915) ممن كانت معدلاتهم أكثر من 75% وظهر قبولهم في المعاهد.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الاول 2021)، انه "في قناة ذوي الشهداء تعلن الوزارة قبول (248) طالب بينهم (40) طالبا ممن قدموا مسبقا ولم يظهر لهم قبول مركزي و (188) طالبا من الطلبة الذين لم يقدموا استمارة تقديم مسبقا و (20) طالبا ممن كانت معدلاتهم أكثر من 75% وظهر قبولهم في المعاهد".

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