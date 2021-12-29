"كالنار في الهشيم".. تحذيرات من توسع داعش في أفريقيا

2021/12/29 | 10:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت صحيفة "واشنطن تايمز" في تقرير مطول أن الهجمات الإرهابية التي شهدتها الكونغو مؤخرا تظهر مدى توسع تنظيم داعش في جميع أنحاء أفريقيا، وخطورة ذلك على المصالح الأوروبية والأميركية وعلى الاستقرار والأمن الدوليين.

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