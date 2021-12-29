2021/12/29 | 10:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتخصص بترسيم الحدود المائية جمال الحلبوسي: الأموال المخصصة لميناء الفاو تكفي لإنشاء 5 موانئ) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 36eKci50bsU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتخصص بترسيم الحدود المائية جمال الحلبوسي: الأموال المخصصة لميناء الفاو تكفي لإنشاء 5 موانئ) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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