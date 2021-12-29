الصحة تستبعد العودة للحظر أو التعليم الالكتروني

2021/12/29 | 10:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستبعد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الأربعاء، العودة الى إجراءات حظر التجوال أو التعليم الالكتروني عند دخول المتحور الجديد أوميكرون.وقال البدر في تصريح له إن “الوزارة لا توجد لديها نية لإعادة العمل بالحظر الجزئي أو الكلي أو التعليم الالكتروني والاغلاق حالياً، في حال ظهور موجة جديدة للوباء أو المتحور الجديد أوميكرون، إذ …

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