2021/12/29 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توجه وفد الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، إلى محافظة النجف الاشرف للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.وقال مصدر مطلع في تصريح صحافي، إن “وفد الاطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطار التنسيقي برئاسة العامري يتوجه إلى الحنانة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي برئاسة العامري يتوجه إلى الحنانة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي برئاسة العامري يتوجه إلى الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).