2021/12/29 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن نتائج الاعتراضات وقبول كل المتقدمين بواقع 4917 طالباً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن نتائج الاعتراضات وقبول كل المتقدمين بواقع 4917 طالباً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن نتائج الاعتراضات وقبول كل المتقدمين بواقع 4917 طالباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).