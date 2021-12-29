2021/12/29 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رجحت شركة نفط ذي قار، الأربعاء، فرضة “الابتزاز” بالوقوف وراء الهجوم الأخير الذي تعرضت له شركة “زيبك” الصينية العاملة ضمن حقل الغراف.وقال مدير إعلام شركة نفط ذي قار كريم الجنديل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “رسائل ابتزاز”” وراء استهداف شركة “زيبك” الصينية بالناصرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“رسائل ابتزاز”” وراء استهداف شركة “زيبك” الصينية بالناصرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“رسائل ابتزاز”” وراء استهداف شركة “زيبك” الصينية بالناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).