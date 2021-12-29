التعليم تعلن نتائج الاعتراضات وقبول جميع المتقدمين بواقع 4917 طالبا

2021/12/29 | 10:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، نتائج الاعتراضات المتعلقة بالقناة العامة وذوي الشهداء ضمن القبول المركزي للعام الدراسي 2022/2021، فيما اشارت الى قبول جميع المتقدمين بواقع 4917 طالبا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم اعلان نتائج قبول الطلبة الخاصة بالاعتراضات المتعلقة بالقناة العامة وذوي الشهداء ضمن القبول المركزي للعام الدراسي 2022/2021"، مبينة أن "النتائج المنشورة على موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمنت قبول (4669) طالبا ضمن القناة العامة منهم (2124) طالب ممن قدموا مسبقا ولم يظهر لهم قبول مركزي وقبول (1630) من الذين لم يقدموا استمارة تقديم مسبقا وقبول (915) ممن كانت معدلاتهم أكثر من 75% وظهر قبولهم في المعاهد".

وأضافت "في قناة ذوي الشهداء تم قبول (248) طالب بينهم (40) طالبا ممن قدموا مسبقا ولم يظهر لهم قبول مركزي و(188) طالبا من الطلبة الذين لم يقدموا استمارة تقديم مسبقا و(20) طالبا ممن كانت معدلاتهم أكثر من 75% وظهر قبولهم في المعاهد".

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