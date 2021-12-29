2021/12/29 | 10:28 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مبابي: لن ألعب لتوتنهام طوال حياتي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/29 | 10:28.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبابي: لن ألعب لتوتنهام طوال حياتي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبابي: لن ألعب لتوتنهام طوال حياتي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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