كربلاء تناقش الحجاب بين الموضة والتغيير والتمسك بالثوابت الشرعية

2021/12/29 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت العتبة الحسينية المقدسة اليوم

الاربعاء ندوة علمية تحت عنوان "الحجاب

بين الموضة والتغيير" قدمها الدكتور

حمزة مرتضى (من جمهورية لبنان)

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان مرتضى

تحدث خلال الندوة التي

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