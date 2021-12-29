تأثير اتفاق -AKS- على التطورات الدولية وموقف الشيوعيين - الحزب الشيوعي اليوناني

2021/12/29 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني مقال لقسم العلاقات الأممية للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيشكَّل التحالف "الأمني" الثلاثي المبرم بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، و المعلن عنه في 1592021 تحت اسم "AUKUS"، تطوراً هاماً جديداً في هيكلية التحالفات الإمبريالية.و مع ذلك، ما هو معنى هذا التطور وما هي المهام الإضافية المترتبة على الحركة الشيوعية؟عن أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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