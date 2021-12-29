2021/12/29 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نيكلاس_ألبين_سفينسون يصادف هذا الشهر [ديسمبر] الذكرى الثلاثين لانهيار الاتحاد السوفياتي، عندما دخلت أقوى دولة عمالية مشوهة في حالة من الفوضى حيث شرع الشيوعيون المفترضون في نهب الدولة وأصولها، وسط ترحيب من الإمبريالين الغربيين.



أطلت الرأسمالية برأسها القبيح، واضطر عمال الاتحاد السوفياتي إلى دفع الثمن.طبيعة الاتحاد السوفياتيشكلت الثورة الروسية عام 1917، أعظم حدث في تاريخ البشرية.



فلأول مرة في التاريخ، لم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهيار الاتحاد السوفياتي وصعود بوتين - نيكلاس ألبين سفينسون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهيار الاتحاد السوفياتي وصعود بوتين - نيكلاس ألبين سفينسون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).