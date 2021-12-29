كتلة سياسية تكشف عن اطراف الحكومة الجديدة.. هل سيكون الاطار خارج السرب؟

2021/12/29 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةكشف القيادي في تحالف تقدم سلام عجمي، اليوم الاربعاء، عن اطراف الكتلة الاكبر، فيما اوضح مكان الاطار التنسيقي بالمعادلة السياسية.

وقال عجمي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الكتلة الأكبر ستكون من الشركاء المتحالفين، وهم الكتلة الصدرية والكرد وتقدم وعزم، وهو تحالف يصل عددهم لاكثر من 150 نائبا".

واكد أن "تشكيل الحكومة قريب جدا، وموقف الإطار سيكون معارضة، لأن الوضع الحالي غير مقنع بالنسبة لنا".

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