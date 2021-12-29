2021/12/29 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، استقراراً في الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن سعر صرف الدولار شهد استقراراً بالأسواق المحلية ومحال الصيرفة في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.250 دينار

الشراء 147.250 دينار

الشمال

البيع 148.250 دينار

الشراء 147.250 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد اليوم تنشر أسعار الصرف بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد اليوم تنشر أسعار الصرف بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).