2021/12/29 | 10:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت الليرة التركية 1.7 بالمئة، اليوم الأربعاء، لتواصل تبديد المكاسب الكبيرة، التي حققتها الأسبوع السابق، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية للبلاد.وهبطت العملة التركية إلى 12.02 ليرة للدولار، بحلول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة التركية تواصل تبديد المكاسب الكبيرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الليرة التركية تواصل تبديد المكاسب الكبيرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الليرة التركية تواصل تبديد المكاسب الكبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).