منظمة الصحة العالمية: خطورة أوميكرون ماتزال عالية جداً

2021/12/29 | 10:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الخطورة التي يمثلها متحور أوميكرون السريع الانتشار ما تزال “عالية جدا”.وقالت المنظمة في تحديثها الأسبوعي حول كوفيد-19 إن “الخطورة المتعلقة بالمتحور الجديد والمثير للقلق، أوميكرون، تبقى بشكل عام عالية جدا”.وأضافت أن “الدلائل المتوافقة تظهر أن لمتحور أوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بمتحورة دلتا، …

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