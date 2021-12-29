بشرى من وزارة الكهرباء لقراء المقاييس

2021/12/29 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن توفير التخصيصات الماليَّة لتحويل قرَّاء المقاييس إلى القرار 315، فيما أشارت إلى بوادر ايجابية لتحويل فئة معينة من العقود على ملاكها.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء […]

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