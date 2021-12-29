2021/12/29 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يواصل المحاضرون المتعاقدون مع مديرية تربية ذي قار إغلاق مبنى المديرية، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بتطبيق قرار 315 وتثبيتهم على الملاك الدائم .وذكر مراسل “المركز الخبري الوطني”، ان المحتجين من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لليوم الثالث..



إغلاق مبنى تربية ذي قار المركز الخبري الوطني.

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