الكهرباء تعلن عن توفير التخصيصات المالية لقراء المقاييس

2021/12/29 | 10:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة باستطاعتها توفير التخصيصات المالية من خلال مستحقات الجباية المركزية.

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