واشنطن: من المبكر تحديد أي تقدم في المحادثات مع إيران

2021/12/29 | 10:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن واشنطن تعتقد أن من السابق لأوانه تحديد مدى أهمية أي تقدم في محادثات فيينا الرامية لإنقاذ اتفاق إيران النووي لعام 2015 وذلك بعد استئناف المحادثات غير المباشرة الإثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحافيين إن “الولايات المتحدة لم تلحظ بعد شعوراً كافياً بالإلحاح من جانب إيران”، مضيفاً أن واشنطن تريد من أطراف المحادثات السعي بشكل بناء وثابت للبناء على التقدم.

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