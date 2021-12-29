متنبئ جوي يتحدث عن طقس رأس السنة

2021/12/29 | 11:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الاربعاء، إلى حالة من عدم الأستقرار الجوي خلال الايام الثلاث المقبلة، بينما تتأثر كافة مناطق الجنوب بـامطار رعدية غزيرة ليلة رأس السنة.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في تدوينة له تابعها NRT عربية، (29 كانون الأول 2021)، إن "خرائط الطقس ليوم غد الخميس تشير إلى هطول أمطار رعدية في مناطق متفرقة من جنوب البلاد، فيما تكون الأجواء مستقرة لباقي المناطق".

وأضاف العلي، أن "الأجواء مستقرة في عموم البلاد خلال يوم الجمعة المقبل"، متوقعا أن "تتأثر كافة مناطق الجنوب بـامطار رعدية غزيرة، بعد ظهر السبت والى مابعد ظهر الأحد".

وأوضح، "بشكل اقل على مناطق الفرات الأوسط ومحافظة واسط، وبعض المناطق الجنوبية تكون فيها غزيرة جدا"، لافتا إلى أن "اخر التوقعات تشير إلى ضعف الأمطار في مناطق بغداد وديالى والانبار وصلاح الدين ومناطق الشمال الأخرى".

N.A

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