بلدية البصرة ترتكب

2021/12/29 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الناشط البيئي في محافظة البصرة

قاسم المشاط، ادارة بلدية قضاء الزبير

بعدما اقدمت على ما اسماه "جريمة كبرى"

بحق البيئة.

وذكر المشاط في تدوينة على حسابه في

فيسبوك، ان "مديرية بلدية الزبير

بمحافظة

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