2021/12/29 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط غسان الخفاجي عن موافقة وزارة التخطيط على شمول 45 قريةً في المحافظة بخدمات صندوق التنمية الاجتماعية.وقال الخفاجي في تصريح صحافي، ان “وزارة التخطيط وافقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شمول 45 قرية في ذي قار بصندوق التنمية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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