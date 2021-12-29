استمرار الفرق الصحية الجوالة بتلقيح الموظفين في دوائر الدولة

2021/12/29 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استمرت الفرق الجوالة لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بتلقيح الموظفين في دوائر الدولة كافة بلقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان الفرق الجوالة لوزارة الصحة، وبالذات التابعة لمديرية صحة الكرخ في بغداد، تستمر بتلقيح الموظفين في الدوائر بلقاح المضاد لفيروس كورونا".

وقال احد كوادر الفرق الجوالة، التابعة لمديرية صحة بغداد الكرخ، لوكالة (بغداد اليوم)، ان "وزارة الصحة، أصدرت توجيها بتشكيل فرق جوالة في دوائر الدولة لتلقيح الموظفين".

ودعا : "الموظفين وجميع المواطنين لاخذ اللقاح بشكل واسع لتجنب مخاطر الاصابات المرتفعة بفيروس كورونا".

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