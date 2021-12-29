الكوت واشتقاقاتها: الكوتي ، الكرتي ، الكردي - مؤيد عبد الستار

2021/12/29 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار مدينة الكوت إحدى أجمل مدن وسط العراق الواقعة على نهر دجلة الذي يلتف مطوقا المدينة التي كانت تتعرض للفيضان في العهود الغابرة حتى شيد البريطانيون سدة الكوت الشهيرة على نهر دجلة أواسط القرن العشرين، فازدهرت المدينة بعيدا عن الدمار الذي كان يجلبه الفيضان .كانت مدينة الكوت على علاقة وطيدة تاريخيا مع عيلام وطرق مواصلاتها البرية - طريق القوافل - الذي يمر بمدينتي بدرة وزرباطية ،وهما مدينتان كرديتان ......





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