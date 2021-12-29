الأزمات الذاتية تمنع الاستفادة من التضحيات الفلسطينية الهائلة - نهاد ابو غوش

2021/12/29 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش يطوي الفلسطينيون عاما جديدا من أعوام نكبتهم المستمرة ومعاناتهم المتواصلة فصولا، وفي نفس الوقت يطوون عاما من تاريخ نضالهم المستمر والمرير ضد الاحتلال الكولونيالي الاستيطاني الطويل.



ولعل أهم ما ميّز هذا العام الفلسطيني من الناحية السياسية والنضالية هو الاستعداد غير المحدود للتضحية التي يبديها الشعب، مقابل أزمة وترهل أوضاع البنى السياسية والتنظيمية للحركة الوطنية الفلسطينية، ما يمنع الاستفادة من هذه ......





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