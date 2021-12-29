جهاز مكافحة الارهاب يؤكد وجود تنسيق عالي المستوى مع القوات الامنية في كردستان

2021/12/29 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب رأس السنة الميلادية الجديدة وانتهاء دور قوات التحالف الدولي القتالي في العراق، وتحويل دور قوات التحالف إلى استشاري وتدريبي، تزداد المخاوف من أستغلال تنظيم داعش انسحاب القوات المقاتلة وخصوصاً بعد ازدياد هجمات التنظيم في الاونة الأخيرة.حيث كثف … Readmore

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