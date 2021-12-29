2021/12/29 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالبت مديرية تربية واسط، اليوم الأربعاء، وزارة التربية بتجديد عقود المحاضرين العاملين لديها.وقال مدير عام التربية احمد شهاب في وثيقة رسمية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “هذا الإجراء يأتي بناءً على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط تطالب التربية بتجديد عقود المحاضرين العاملين لديها المركز الخبري الوطني.

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