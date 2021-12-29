2021/12/29 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة يوم الأربعاء بتمكن قواتها من إلقاء القبض على متهم بالإرهاب وآخرين بقضايا السرقة والتزوير في بغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارز مكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال “إرهابي” ومتهمين آخرين بالتزوير وتعاطي المخدرات في بغداد المركز الخبري الوطني.

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