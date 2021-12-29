الاحتمالات مفتوحة بمباحثات روسيا وأمريكا الأمنية وسط توترات أوكرانيا

2021/12/29 | 11:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحادثات في العاشر من يناير قد تكون حقًا الفرصة الأولى لمنحدر دبلوماسي من التوترات المتزايدة لحشد القوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا.

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