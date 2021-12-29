للمرة الأولى.. علماء آثار مصريين يفكّون رقميًا لفائف مومياء فرعون عمرها 3500 عام

2021/12/29 | 11:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فكّ علماء مصريون اللفائف عن بقايا مومياء الفرعون أمنحتب الأول المحنطة رقميًا بواسطة جهاز التصوير المقطعي المحوسب، وكشفا عن تفاصيل محيرة ترتبط بحياة وموت الملك المصري، للمرة الأولى منذ اكتشافها عام 1881.

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