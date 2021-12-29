القبض على خمسة متهمين من العصابة المسؤولة على توزيع المخدرات في بغداد

2021/12/29 | 11:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية وتوقيفهم حسب المادة (٣٢) مخدرات.

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