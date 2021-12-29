مذكرات لاعتقال 596 متطرفاً يمينياً في ألمانيا

2021/12/29 | 11:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء، في رد على استجواب برلماني، أن السلطات الألمانية أصدرت مذكرات لاعتقال 596 متطرفاً يمينياً.

وفي 140 ملفا، صدرت مذكرات الاعتقال بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية، وصدرت أكثر من مذكرة اعتقال ضد 9 مطلوبين.

وأظهرت قواعد بيانات مختلفة للشرطة 788 مذكرة اعتقال معلقة، بسب جرائم يشتبه في أنها ذات دوافع سياسية من الطيف اليميني.

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