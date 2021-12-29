2021/12/29 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رأى مفكر إسلامي، أن ما يطلق عليه “الإسلام السياسي” بدعة لا تمت للدين بصلة، واصفا الخطابات الطائفية لبعض رجال الدين بأنها “تنم عن جهل وتعصب أعمى”.وقال الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفكر إسلامي: الخطابات الطائفية لرجال الدين تنم عن جهل وتعصب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفكر إسلامي: الخطابات الطائفية لرجال الدين تنم عن جهل وتعصب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفكر إسلامي: الخطابات الطائفية لرجال الدين تنم عن جهل وتعصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).