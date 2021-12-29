2021/12/29 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة كربلاء المقدسة، تدهوراً

كبيراً بوضع الطاقة الكهربائية، اسوة

بباقي المحافظات المجاورة، فيما كشف

مصدر مطلع عن حجم الطاقة التي تحصل

عليها كربلاء من الانتاج الوطني.

وذكر مواطنون لوكالة نون ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاعات طويلة.. انخفاض كبير بحجم الكهرباء في كربلاء ومصدر يكشف السبب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاعات طويلة.. انخفاض كبير بحجم الكهرباء في كربلاء ومصدر يكشف السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).