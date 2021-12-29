2021/12/29 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني خاطبت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، وزارة التربية برفع أسماء الاداريين والعاملين المجانيين والمحاضرين ٢٠٢٠ لتضمينهم في الموازنة المالية لعام 2022.يشار الى ان المحاضرين والاداريين في عدة محافظات يواصلون تظاهراتهم واعتصامهم لليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المالية تطلب من التربية اسماء ثلاث فئات لتضمينهم في موازنة 2022 المركز الخبري الوطني.

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