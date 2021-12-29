وثيقة: المالية تخاطب التربية بشأن الإداريين والعاملين المجانيين والمحاضرين

2021/12/29 | 11:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خاطبت وزارة المالية، الاربعاء، وزارة التربية برفع أسماء الإداريين والعاملين المجانيين والمحاضرين ٢٠٢٠ لتضمينهم في الموازنة المقبلة.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (29 كانون الاول 2021)، فأن وزارة المالية خاطبت وزارة التربية في كتاب رسمي، طلبت فيه أسماء الاداريين والعاملين المجانيين والمحاضرين ٢٠٢٠ لتضمينهم في الموازنة المقبلة.

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