ما مدى فاعلية روسيا في القضاء على داعش في سوريا؟

2021/12/29 | 11:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت كل من روسيا وإيران وتركيا اتفاقية 2017 في إطار المحادثات التي جرت في أستانا (نور سلطان في الوقت الحالي)، لإنشاء أربع مناطق خفض التصعيد في سوريا.

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