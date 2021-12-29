2021/12/29 | 11:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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إعلان نتائج قبول الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية ضمن المقاعد الشاغرة » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 11:48

واع/

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