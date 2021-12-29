شاهد بالفيديو.. هكذا اشعلت اسرائيل اسلـ ـحة فصائل ايـ*ـران

2021/12/29 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Er1TOMGY0PE

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