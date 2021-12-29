2021/12/29 | 11:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m1lIKMbBTOk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الغناء والموسيقى بهجة الأفراح والأعياد - يا هلا بالضيف المطرب والعازف علي عبد السلام) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الغناء والموسيقى بهجة الأفراح والأعياد - يا هلا بالضيف المطرب والعازف علي عبد السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).