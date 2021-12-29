قوة مشتركة تعتقل 5 مطلوبين بينهم امرأتين في بغداد

2021/12/29 | 12:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية، الاربعاء، من القبض على 5 متهمين من بينهم امرأتين بتعاطي المخدرات في منطقة جنوبي بغداد.

وذكر بيان لاعلام القيادة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 كانون الاول 2021)، ان "عملية إلقاء القبض تمت بعد توفر معلومة استخبارية دقيقة بوجود مضافة للتعاطي داخل احد الأسواق ضمن المنطقة، وبعد تشكيل فريق عمل مشترك مسنود بالجهد الاستخباري تم التوجه إلى المكان المقصود وتطويقه وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود".

واضاف البيان، انه "تم ضبط كيس صغير يحتوي على مادة الكرستال المخدرة، 2 بايب للتعاطي، 2سكين بحوزتهم، بالإضافة الى حيازتهم مسدس".

واوضح، انه "تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

N.A

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