حرق اطارات وقطع للطرق.. موظفو شركة كاله الايرانية يحتجون في كربلاء (صور)

2021/12/29 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتج العشرات من موظفي شركة كالة

الايرانية، في كربلاء المقدسة، اليوم

الاربعاء، على تأخر صرف رواتبهم.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان

العشرات من موظفي شركة كاله الايرانية

قطعوا طريق منطقة الجمالية غرب

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