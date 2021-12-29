هل يمكن أن يفرض العراق حظر التجوال في حال دخل

2021/12/29 | 12:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

استبعدت وزارة الصحة، العودة إلى إجراءات حظر التجوال أو التعليم الالكتروني عند دخول المتحور الجديد "أوميكرون".

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الوزارة لا توجد لديها نية لإعادة العمل بالحظر الجزئي أو الكلي أو التعليم الالكتروني والإغلاق حاليًا، في حال ظهور موجة جديدة للوباء أو المتحور الجديد أوميكرون، إذ إن هذه الإجراءات سابقة لأوانها".

وأضاف أنّ "الوزارة تركز حاليًا على تعزيز أعداد الملقحين، وفي حال ظهور أية مستجدات ستعمل على رفع توصياتها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، لاتخاذ القرار المناسب بحسب الظرف الوبائي للبلد".

وأشار البدر إلى "افتتاح منافذ تلقيحية جديدة خلال اليومين الماضيين، أضيفت إلى المنافذ التلقيحية الأخرى، فضلًا عن مشاركة فرق جوالة وثابتة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمولات بالتطعيم".

ولفت إلى "وجود إمكانية لدى الوزارة لكشف الموجات الجديدة من خلال تطوير المختبرات لتشخيص نوع المتحور الجديد من دون الحاجة للعودة إلى المختبرات المرجعية".

وأكد البدر أنّ "هناك تركيزًا على الوافدين عبر المنافذ الحدودية بإبراز بطاقات اللقاح وفحص pcr خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، ومراقبة العلامات الأولية للمرض، كارتفاع درجات الحرارة، إذ يجري أخذ العينات من الحالات المشكوك بها وإرسالها إلى المختبرات، وحجر أصحابها لحين التأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس"، لافتًا إلى أن "الوزارة مستعدة لأي احتمالات في حالة ظهور أوميكرون".

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