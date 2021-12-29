العامري يطالب قوات التحالف قاعدتي حرير وعين الاسد قبل نهاية السنة

2021/12/29 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري قيام القوات الأجنبية بتسليم قاعدتي حرير في إقليم كوردستان وعين الأسد في الانبار، قبل حلول الموعد النهائي لخروج تلك القوات من العراق في 31 كانون الأول 2021.وأكد العامري على “ضرورة انسحاب القوات القتالية … Readmore

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